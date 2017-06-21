Почти 200 тыс. жителям Японии рекомендовано эвакуироваться из-за ливней
Около 200 тысяч жителей Японии получили от властей рекомендацию укрыться в центрах эвакуации из-за угрозы последствий проливных дождей, которые накрыли западную и центральную часть страны.
Рекомендации распространили власти города Хамамацу (префектура Сидзуока), передает ТАСС.
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Так, здесь эвакуироваться рекомендуют примерно 190 тыс. местных жителей. Подобные меры приняли также администрации городов Кумано (префектура Миэ) и Натикацуура (префектура Вакаяма).
Отмечается, что за 12 часов в этих районах местами выпало более 400 мм осадков.
Рекомендации распространяются для жителей потенциально опасных районов, где дома и жилые кварталы могут оказаться в зоне разлива рек, а также оползней.
Ожидается, что в течение дня зона низкого давления накроет столичный регион.
Напомним, на юге Китая от наводнения пострадали более 220 тысяч человек.
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