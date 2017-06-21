Почти 200 тыс. жителям Японии рекомендовано эвакуироваться из-за ливней

14:31, 21 июня 2017
909
0

Около 200 тысяч жителей Японии получили от властей рекомендацию укрыться в центрах эвакуации из-за угрозы последствий проливных дождей, которые накрыли западную и центральную часть страны. 

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Рекомендации распространили власти города Хамамацу (префектура Сидзуока), передает ТАСС.

Более 150 человек погибли из-за наводнений на Шри-Ланке

Так, здесь эвакуироваться рекомендуют примерно 190 тыс. местных жителей. Подобные меры приняли также администрации городов Кумано (префектура Миэ) и Натикацуура (префектура Вакаяма).

Отмечается, что за 12 часов в этих районах местами выпало более 400 мм осадков.

Рекомендации распространяются для жителей потенциально опасных районов, где дома и жилые кварталы могут оказаться в зоне разлива рек, а также оползней.

Ожидается, что в течение дня зона низкого давления накроет столичный регион.

Напомним, на юге Китая от наводнения пострадали более 220 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Погода на завтра: дожди переместятся с запада Украины на восток и юг (карта) Погода на завтра: дожди переместятся с запада Украины на восток и юг (карта)
Обрушивались дома и падали деревья: ураган в Индии унес жизни 17 человек Обрушивались дома и падали деревья: ураган в Индии унес жизни 17 человек
Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет
В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 25 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
68 %
756 мм
5.6 м/с
2 %
Лента новостей