В результате схода оползней в Гватемале погибли 11 человек

13:00, 21 июня 2017
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Из-за сильных ливней в Гватемале сошли оползни горных пород, в результате которых погибли не менее 11 человек.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Оползни сошли в городе Сан-Педро-Солома департамента Уэуэтенанго, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

В Чили из-за дождей и снежных бурь около 3 тысяч человек остались без крыши над головой

Отмечается, что в городе под массами горных пород оказались здания и автомобили, большинство погибших - это пассажиры одного автобуса.

Сейчас на месте ведутся поисково-спасательные работы.

Напомним, 19 июня в населенном пункте Чжайтан к западу от китайской столицы в результате схода оползня без вести пропали шесть человек.

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