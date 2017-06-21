В результате схода оползней в Гватемале погибли 11 человек

Из-за сильных ливней в Гватемале сошли оползни горных пород, в результате которых погибли не менее 11 человек.

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Оползни сошли в городе Сан-Педро-Солома департамента Уэуэтенанго, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

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Отмечается, что в городе под массами горных пород оказались здания и автомобили, большинство погибших - это пассажиры одного автобуса.

Сейчас на месте ведутся поисково-спасательные работы.

Напомним, 19 июня в населенном пункте Чжайтан к западу от китайской столицы в результате схода оползня без вести пропали шесть человек.