В Мурманске посреди июня выпал снег (фото, видео)
В Мурманской области (РФ) температура воздуха опустилась до плюс одного градуса и выпал снег.
По информации местного гидрометцентра, такая погода вызвана циклоном, идущем из Архангельской области.
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"По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, интенсивные дожди, местами с мокрым снегом, порывистый северный ветер, преобладающая температура воздуха плюс один - плюс шесть градусов", цитирует синоптиков "РИА Новости".
Отмечается, что местные жители жалуются на холод в квартирах - центральное отопление уже выключили, а в некоторых районах нет горячей воды из-за ремонта.
Пользователи соцсетей делятся фотографиями снегопада в Мурманске, Кировске, Североморске.
Мурманск, 20-е июбря 2017-го года. pic.twitter.com/7GJqH2jR34— Team of ZinaPortnova (@Zn_Portnova) June 21, 2017
В то же время tv21.ru сообщает, что в ближайшие дни потепления в регионе ждать не стоит.
Мурманск. 21 июня 2017 pic.twitter.com/QhSIdrVP8v— Змей (@udaff_ka) June 21, 2017
Летний снег. #Мурманск pic.twitter.com/EMnLSVqAva— Дмитрий Литвиненко (@AdvokatMurmansk) June 20, 2017
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