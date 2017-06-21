В Мурманске посреди июня выпал снег (фото, видео)

11:49, 21 июня 2017
1741
0

В Мурманской области (РФ) температура воздуха опустилась до плюс одного градуса и выпал снег.

В Мурманске выпал снег / vk.com Танюшочек Габидуллина
В Мурманске выпал снег / vk.com Танюшочек Габидуллина

По информации местного гидрометцентра, такая погода вызвана циклоном, идущем из Архангельской области.

Слишком даже для Норвегии: полуметровые сугробы и внезапный горнолыжный сезон (фоторепортаж)

"По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, интенсивные дожди, местами с мокрым снегом, порывистый северный ветер, преобладающая температура воздуха плюс один - плюс шесть градусов", цитирует синоптиков "РИА Новости".

Отмечается, что местные жители жалуются на холод в квартирах - центральное отопление уже выключили, а в некоторых районах нет горячей воды из-за ремонта.

Пользователи соцсетей делятся фотографиями снегопада в Мурманске, Кировске, Североморске.

В то же время tv21.ru сообщает, что в ближайшие дни потепления в регионе ждать не стоит.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Шесть человек погибли из-за извержения вулкана в Гватемале Шесть человек погибли из-за извержения вулкана в Гватемале
Погода на завтра: дожди переместятся с запада Украины на восток и юг (карта) Погода на завтра: дожди переместятся с запада Украины на восток и юг (карта)
На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 25 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
68 %
756 мм
5.6 м/с
2 %
Лента новостей