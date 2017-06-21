В Мурманске посреди июня выпал снег (фото, видео)

В Мурманской области (РФ) температура воздуха опустилась до плюс одного градуса и выпал снег.

В Мурманске выпал снег / vk.com Танюшочек Габидуллина

По информации местного гидрометцентра, такая погода вызвана циклоном, идущем из Архангельской области.

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"По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, интенсивные дожди, местами с мокрым снегом, порывистый северный ветер, преобладающая температура воздуха плюс один - плюс шесть градусов", цитирует синоптиков "РИА Новости".

Отмечается, что местные жители жалуются на холод в квартирах - центральное отопление уже выключили, а в некоторых районах нет горячей воды из-за ремонта.

Пользователи соцсетей делятся фотографиями снегопада в Мурманске, Кировске, Североморске.

В то же время tv21.ru сообщает, что в ближайшие дни потепления в регионе ждать не стоит.