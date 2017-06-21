Лесные пожары в Хорватии взяли под контроль

Пожары на юге Хорватии, которые сожгли 410 га леса, оливковых рощ и низкой растительности, находятся под полным контролем пожарных.

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Об этом передает "РИА Новости" со ссылкой на руководителя региональной противопожарной службы Дражена Главину.

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Пожары начались в ночь на понедельник в горах над курортными поселками Тучепи и Подгора и распространились на жилой массив, в результате чего были эвакуированы местные жители и туристы.

На данный момент причины возгорания устанавливаются, информации о пострадавших не поступало.

Напомним, площадь природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке (РФ) увеличилась до 21,7 тыс. га.