В Киевской области сегодня ожидается пожарная опасность

Сегодня, 21 июня, в большинстве районов Киевской области сохранится пожарная опасность.

В Киевской области сохранится пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, 21 июня в большинстве районов Киевской области ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность, в районе Барышевки и Яготина сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, 21 июня в Украине местами пройдут дожди с грозами, во многих регионах немного похолодает.