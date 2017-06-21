В Киеве сегодня без осадков, днем до +26°

08:30, 21 июня 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 21 июня, в столице без осадков, днем до +26°.

В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +22°. Ветер северный и северо-западный, до 5.4 м/с.

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Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:13. 

Как сообщал УНИАН, 21 июня в Украине местами пройдут дожди с грозами, во многих регионах немного похолодает.

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