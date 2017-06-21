Сегодня во многих областях Украины немного похолодает, местами пройдут дожди с грозами (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 21 июня в Украине местами пройдут дожди с грозами, во многих регионах немного похолодает.

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На востоке практически без осадков, температура днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +31°.

На западе Украины в среду местами пройдут дожди с грозами, днем до +25°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура до +26°. В центре Украины ожидаются грозовые дожди. Температура днем до +29°.

Прогноз на 21 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 21 июня - день Федора Летнего и Стратилата. Гром поутру - не к добру.

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