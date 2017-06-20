Синоптик показала холодный атмосферный фронт, который идет в Украину с дождями (карты)
Начиная с ближайшей ночи, по Украине будет двигаться атмосферный фронт.
В Украину уже ближайшей ночью придет атмосферный фронт с северо-запада Европы, поэтому ожидается снижение температуры. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
Ночью дожди ожидаются в Волынской, Ривненской, Львовской, Житомирской, северных районах Тернопольской и Хмельницкой областей и на Черниговщине.
Утром завтра дожди с грозами - западные, северные области плюс Одесская, прогнозирует синоптик.
"Днем дожди, грозы и местами сильные ливни пройдут полосой: Львовская область-Винницкая область-юг Киевщины-Черкасская область-Сумская область-Харьковская область. Плюс местами Одесская область, Приазовье, Крым", - говорится в сообщении Диденко.
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Поскольку холодный фронт, то из-за него воздух будет прохладнее, заявила она.
"И на рисунке-карте, и на свежем вечернем фото - наш завтрашний атмосферный фронт. Эти грозы и дожди уже ближайшей ночью достигнут западных и северных областей Украины. Включительно с Киевом", - прогнозирует синоптик.
Погода в Украине
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