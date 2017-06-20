В Киеве завтра без осадков, температура днем до +26°

17:00, 20 июня 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 21 июня в столице без осадков, днем до +26°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +21°. Ветер западный и северо-западный, до 5.9 м/с.

Спасатели предупреждают о грозах в Украине 21 июня

Солнце в столице взойдет в 04:46, а зайдет в 21:13. 

Как сообщал УНИАН, в среду, 21 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами. Во многих регионах немного похолодает, однако на востоке днем ожидается до +32°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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