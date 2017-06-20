В Киеве завтра без осадков, температура днем до +26°

Согласно данным Погода УНИАН, 21 июня в столице без осадков, днем до +26°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +21°. Ветер западный и северо-западный, до 5.9 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 04:46, а зайдет в 21:13.

Как сообщал УНИАН, в среду, 21 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами. Во многих регионах немного похолодает, однако на востоке днем ожидается до +32°.

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