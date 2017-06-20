Завтра во многих регионах Украины пройдут грозовые дожди и немного похолодает (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 21 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами. Во многих регионах немного похолодает, однако на востоке днем ожидается до +32°.
На востоке местами ожидаются осадки, температура днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +31°.
ГСЧС предупреждает о пожарной опасности в отдельных регионах Украины
На западе Украины в среду местами пройдут дожи с грозами. Днем до +25°.
В северных областях без осадков, температура - до +26°. В центре Украины пройдут грозовые дожди, температура днем до +29°.
Согласно народному прогнозу, 21 июня - день Федора Летнего. Гром поутру - не к добру.
Прогноз погоды в Украине на среду, 21 июня
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Погода в Украине
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Винница+20°... +17°
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Днепр+33°... +22°
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Донецк+35°... +23°
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Житомир+23°... +17°
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Запорожье+33°... +22°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+25°... +19°
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Луганск+37°... +23°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+28°... +19°
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Одесса+28°... +18°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+28°... +18°
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Тернополь+22°... +16°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +19°
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Хмельницкий+23°... +15°
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Черкассы+26°... +18°
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Чернигов+27°... +18°
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Черновцы+23°... +15°
Виргиния, США
+ 20 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +20 °
Влажность: 81 %
Давление: 755 мм
Ветер: 6.4 м/с
Вероятность осадков: 80 %
Восход: 05:45
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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