Завтра во многих регионах Украины пройдут грозовые дожди и немного похолодает (видеопрогноз)

16:30, 20 июня 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 21 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами. Во многих регионах немного похолодает, однако на востоке днем ожидается до +32°.

В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами / УНИАН
В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами / УНИАН

На востоке местами ожидаются осадки, температура днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +31°.

ГСЧС предупреждает о пожарной опасности в отдельных регионах Украины

На западе Украины в среду местами пройдут дожи с грозами. Днем до +25°.

В северных областях без осадков, температура - до +26°. В центре Украины пройдут грозовые дожди, температура днем до +29°.

Согласно народному прогнозу, 21 июня - день Федора Летнего. Гром поутру - не к добру.

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