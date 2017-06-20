Завтра во многих регионах Украины пройдут грозовые дожди и немного похолодает (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 21 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами. Во многих регионах немного похолодает, однако на востоке днем ожидается до +32°.

В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами / УНИАН

На востоке местами ожидаются осадки, температура днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +31°.

Читайте также ГСЧС предупреждает о пожарной опасности в отдельных регионах Украины

На западе Украины в среду местами пройдут дожи с грозами. Днем до +25°.

В северных областях без осадков, температура - до +26°. В центре Украины пройдут грозовые дожди, температура днем до +29°.

Согласно народному прогнозу, 21 июня - день Федора Летнего. Гром поутру - не к добру.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.