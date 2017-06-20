Во вторник, 20 июня, у берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 4,7.

У берегов Фиджи произошло землетрясение / fiji.travel

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался на юг от островов Фиджи. Очаг землетрясения залегал на глубине 535,2 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, жертвами мощного землетрясения в Гватемале стали пять человек.

Еще семь человек получили ранения, а число людей, которых затронула стихия, превысило 600 человек. Частично разрушено более 40 строений.