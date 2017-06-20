Спасатели предупреждают о грозах в Украине 21 июня

15:11, 20 июня 2017
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В среду, 21 июня, во многих регионах Украины ожидаются грозы.

В Украине ожидаются грозы / УНИАН
В Украине ожидаются грозы / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

ГСЧС предупреждает о пожарной опасности в отдельных регионах Украины

Так, 21 июня ночью в Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Ривненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях, днем в Украине, кроме Волынской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей пройдет гроза.

Кроме того, в этих регионах местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, во вторник, 20 июня, в Украине без осадков, в большинстве регионов ожидается жаркая погода.

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