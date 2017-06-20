В Японии с тепловыми ударами госпитализировали почти 700 человек
Почти 700 человек в Японии госпитализировали с симптомами тяжелого теплового удара на прошлой неделе, двое из них скончались.
Несколько десятков человек госпитализированы на срок более недели, передает ТАСС со ссылкой на Главное пожарное управление Японии.
В Японии за неделю из-за жары госпитализировали более тысячи человек
Отмечается, что температура во многих местах, включая Токио, превышает 30 градусов Цельсия, несмотря на то, что начался сезон дождей.
В 2016 году в Японии из-за жары погибли более 100 человек, а десятки тысяч были госпитализированы. Многие получили тепловые удары у себя дома из-за нежелания включать кондиционеры.
Напомним, не менее 10 человек за сутки стали жертвами сильной жары в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.
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