В Японии с тепловыми ударами госпитализировали почти 700 человек

14:37, 20 июня 2017
1257
0

Почти 700 человек в Японии госпитализировали с симптомами тяжелого теплового удара на прошлой неделе, двое из них скончались.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Несколько десятков человек госпитализированы на срок более недели, передает ТАСС со ссылкой на Главное пожарное управление Японии.

В Японии за неделю из-за жары госпитализировали более тысячи человек

Отмечается, что температура во многих местах, включая Токио, превышает 30 градусов Цельсия, несмотря на то, что начался сезон дождей.

В 2016 году в Японии из-за жары погибли более 100 человек, а десятки тысяч были госпитализированы. Многие получили тепловые удары у себя дома из-за нежелания включать кондиционеры.

Напомним, не менее 10 человек за сутки стали жертвами сильной жары в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет
Часть Канады засыпало снегом (фото, видео) Часть Канады засыпало снегом (фото, видео)
На юге и в центре Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность На юге и в центре Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке жара до +38° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке жара до +38° (видеопрогноз)
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Жертвами наводнений и оползней в Мьянме стали 11 человек Жертвами наводнений и оползней в Мьянме стали 11 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
81 %
755 мм
6.4 м/с
80 %
Лента новостей