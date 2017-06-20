В Китае пять человек погибли в результате наводнения

В результате паводка, вызванного бурей с дождем, в гористых районах Пекина и провинции Хэбэй пять человек погибли, один пропал без вести.

Иллюстрация / Reuters

Погибшими оказались четыре туриста и пастух, передает Xinhua со ссылкой на местных спасателей.

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Сейчас продолжаются поиски еще одного пропавшего без вести человека.

Сильный дождь 18 июня вызвал паводки в деревне Махуанъюй уезда Хуайлай провинции Хэбэй, который соседствует с поселком Чжайтан района Мэньтоугоу в Пекине.

Изначально в полицию поступили сообщения о пропаже 12 человек, шестерых из них удалось найти.

Напомним, на юге Китая от наводнения пострадали более 220 тысяч человек.