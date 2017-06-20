В России горит почти 22 тысячи га леса

Площадь природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке (РФ) увеличилась до 21,7 тыс. га.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральную Авиалесохрану.

"На территории Российской Федерации проводятся работы по тушению 96 лесных пожаров на площади 21,7 тыс. га. Для их тушения задействованы 2,2 тыс. человек, 285 единиц техники и 36 воздушных судов", - говорится в сообщении.

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Так в Забайкалье действует один пожар на площади 1,7 тыс. га. На землях лесного фонда Иркутской области зарегистрировали 11 пожаров на площади 8,2 тыс. га. В Красноярском крае действует 31 очаг на площади 1,5 тыс. га, еще семь общей площадью 383 га локализованы.

В Бурятии на утро 20 июня проводятся работы по тушению шести лесных пожаров на 1,6 тыс. га.

Отмечается, что природные пожары бушуют в Туве, на Алтае, в Хакасии на общей площади 827 га и на 116 га в Томской области.

В то же время площадь возгораний на Дальнем Востоке составляет около 140 га. Очаги зарегистрированы в Якутии, Амурской и Магаданской областях.

В Чукотском автономном округе пожарные тушат три природных пожара. Общая площадь, пройденная огнем, превышает 30 га.

Напомним, 20 июня в Португалии, которая пострадала от масштабных лесных пожаров, температура поднимется до +38°, что может привести к новым возгораниям.