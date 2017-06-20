ГСЧС предупреждает о пожарной опасности в отдельных регионах Украины

11:32, 20 июня 2017
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Сегодня, 20 июня, в отдельных регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Сегодня в Киеве без осадков, днем до +28°

Так, 20 июня в центральных, Киевской, Черниговской, Николаевской и Херсонской областях местами высокая (4 класса) и чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Кроме того, 20 июня в районе Чернобыля и Тетерева, 21 июня в большинстве районов Киевской области ожидается высокая пожарная опасность, 20-21 июня в районе Барышевки и Яготина сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, во вторник, 20 июня, в Украине без осадков, в большинстве регионов ожидается жаркая погода.

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