Жара и сильный ветер могут вызвать новые пожары в Португалии (видео)

Во вторник, 20 июня, в Португалии, которая пострадала от масштабных лесных пожаров, температура поднимется до +38°, что может привести к новым возгораниям.

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С 17 июня в результате лесных пожаров в Португалии погибли не менее 64 человек, сообщает BBC.

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Сейчас более тысячи пожарных продолжают бороться с огнем, который распространяется на разных направлениях.

По словам спасателей, сильный ветер, жара и отсутствие осадков могут вызвать новые масштабные пожары.

На данный момент местная полиция считает, что возгорания были вызваны ударами молний.

Напомним, ранее сообщалось о 62 погибших.