Аргентину "сотрясло" землетрясение магнитудой 4,7

В понедельник, 19 июня, в Аргентине произошло землетрясение магнитудой 4,7.

В Аргентине произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 72 км на запад от города Сан-Антонио-де-лос-Кобрес. Очаг землетрясения залегал на глубине 174,4 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения возле греческого восточного острова Лесбос один человек погиб, 11 получили травмы.