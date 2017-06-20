Аргентину "сотрясло" землетрясение магнитудой 4,7

09:31, 20 июня 2017
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В понедельник, 19 июня, в Аргентине произошло землетрясение магнитудой 4,7.

В Аргентине произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Аргентине произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 72 км на запад от города Сан-Антонио-де-лос-Кобрес. Очаг землетрясения залегал на глубине 174,4 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения возле греческого восточного острова Лесбос один человек погиб, 11 получили травмы.

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