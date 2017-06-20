Сегодня в Киеве без осадков, днем до +28°

08:30, 20 июня 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 20 июня в столице без осадков, днем до +28°.

В Киеве сегодня ожидается жаркая погода / focus.ua
В Киеве сегодня ожидается жаркая погода / focus.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +24°. Ветер северный и северо-западный, до 4.9 м/с.

Погода на неделю: в Украине будет жарко и практически без осадков (карта)

Солнце в столице взошло в 04:45, а зайдет в 21:12. 

Как сообщал УНИАН, во вторник, 20 июня, в Украине без осадков, в большинстве регионов ожидается жаркая погода.

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