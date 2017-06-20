В Украине сегодня будет жарко и солнечно (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 20 июня, в Украине без осадков, в большинстве регионов ожидается жаркая погода.
На востоке без осадков, температура днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +30°.
На западе Украины во вторник без осадков, днем до +28°.
В северных областях облачно с прояснениями, температура до +28°. В центре Украины переменная облачность. Температура днем до +29°.
Согласно народному прогнозу, 20 июня - день Святого Федота. Дождь на Федота — будет плохой урожай ржи. Гром 20 июня — на долгую непогоду.
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Погода в Украине
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Винница+20°... +17°
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Днепр+33°... +22°
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Донецк+35°... +23°
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Житомир+23°... +17°
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Запорожье+33°... +22°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+25°... +19°
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Луганск+37°... +23°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+28°... +19°
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Одесса+28°... +18°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+28°... +18°
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Тернополь+22°... +16°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +19°
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Хмельницкий+23°... +15°
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Черкассы+26°... +18°
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Чернигов+27°... +18°
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Черновцы+23°... +15°
Виргиния, США
+ 20 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +20 °
Влажность: 81 %
Давление: 755 мм
Ветер: 6.4 м/с
Вероятность осадков: 80 %
Восход: 05:45
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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