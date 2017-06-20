В Украине сегодня будет жарко и солнечно (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 20 июня, в Украине без осадков, в большинстве регионов ожидается жаркая погода.

В Украине ожидается жаркая погода / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +30°.

На западе Украины во вторник без осадков, днем до +28°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура до +28°. В центре Украины переменная облачность. Температура днем до +29°.

Прогноз на 20 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 20 июня - день Святого Федота. Дождь на Федота — будет плохой урожай ржи. Гром 20 июня — на долгую непогоду.

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