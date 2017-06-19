Хорватия в огне: лесные пожары охватили южное побережье страны (видео)
Сотни спасателей пытаются потушить лесные пожары в Хорватии.
Сотни спасателей пытаются потушить лесные пожары в Хорватии
Лесные пожары охватили южное побережье страны. Стихия вплотную приближается к курортным городам. Самая опасная ситуация вблизи Подгоры.
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Взять под контроль пока удалось лишь несколько очагов возгораний. Власти просят местных и туристов не рисковать, не гулять в лесных местностях, а по возможности и вообще перебраться в более безопасные места.
Как сообщал УНИАН, 18 июня в центральной Португалии вспыхнули масштабные лесные пожары. Огонь распространился на несколько населенных пунктов. В регионе было объявлено чрезвычайное положение.
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