Завтра в Киеве без осадков, днем до +28°

17:00, 19 июня 2017
989
0

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 20 июня, в столице без осадков, днем до +28°.

В Киеве завтра без осадков / lifekiev.com
В Киеве завтра без осадков / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +24°. Ветер западный и северо-западный, до 4.8 м/с.

Погода на неделю: в Украине будет жарко и практически без осадков (карта)

Солнце в столице взойдет в 04:45, а зайдет в 21:12. 

Как сообщал УНИАН, 20 июня в Украине без осадков, днем на юге до +30°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
"Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж) "Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж)
На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет
На юге и в центре Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность На юге и в центре Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность
В Украине сегодня местами дожди, на востоке до +36° В Украине сегодня местами дожди, на востоке до +36°
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
81 %
755 мм
6.4 м/с
80 %
Лента новостей