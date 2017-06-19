Завтра в Киеве без осадков, днем до +28°

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 20 июня, в столице без осадков, днем до +28°.

В Киеве завтра без осадков / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +24°. Ветер западный и северо-западный, до 4.8 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 04:45, а зайдет в 21:12.

Как сообщал УНИАН, 20 июня в Украине без осадков, днем на юге до +30°.

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