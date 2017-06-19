Антициклон несет в Украину атмосферные фронты - придет настоящая жара и локальные дожди (карта)

На территорию Украины прорвутся второстепенные атмосферные фронты, поэтому ожидается как жара, так и локальные дожди и грозы.

В Украине будет как жара, так и дождевой фронт / фото ТСН

Над континентальной Европой сейчас расположился антициклон "Конча", который предопределяет преимущественно сухую погоду. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

facebook.com/tala.didenko

Центр этого антициклона завтра сместится на юг и поэтому прорвутся некоторые второстепенные атмосферные фронты на территорию Украины. Из-за этого, отметила синоптик, есть вероятность локальных дождей с грозами.

Читайте также В Киеве сегодня без осадков, днем до +25°

"На западе они ожидаются на Львовщине, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской областях. На севере - в Черниговской и Сумской. На востоке - Луганская, Донецкая. В центре - Винницкая, Черкасская. На юге - вечером Одесская, Запорожская", - говорится в сообщении Диденко.

"Кто хотел жары, дождался. Завтра в течение дня +25+30 градусов. Грейтесь, жарьтесь на здоровье", - говорится в прогнозе. В Киеве 20 июня ожидается +28+30 градусов.

"21 июня Украину пересечет дождевой фронт, который польет, погримит и ослабит жару", - обещает синоптик.

Как сообщала Погода УНИАН, на этой неделе в Украине практически без осадков, в большинстве регионов ожидается жаркая погода.