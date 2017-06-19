Антициклон несет в Украину атмосферные фронты - придет настоящая жара и локальные дожди (карта)
На территорию Украины прорвутся второстепенные атмосферные фронты, поэтому ожидается как жара, так и локальные дожди и грозы.
Над континентальной Европой сейчас расположился антициклон "Конча", который предопределяет преимущественно сухую погоду. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
Центр этого антициклона завтра сместится на юг и поэтому прорвутся некоторые второстепенные атмосферные фронты на территорию Украины. Из-за этого, отметила синоптик, есть вероятность локальных дождей с грозами.
В Киеве сегодня без осадков, днем до +25°
"На западе они ожидаются на Львовщине, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской областях. На севере - в Черниговской и Сумской. На востоке - Луганская, Донецкая. В центре - Винницкая, Черкасская. На юге - вечером Одесская, Запорожская", - говорится в сообщении Диденко.
"Кто хотел жары, дождался. Завтра в течение дня +25+30 градусов. Грейтесь, жарьтесь на здоровье", - говорится в прогнозе. В Киеве 20 июня ожидается +28+30 градусов.
"21 июня Украину пересечет дождевой фронт, который польет, погримит и ослабит жару", - обещает синоптик.
Как сообщала Погода УНИАН, на этой неделе в Украине практически без осадков, в большинстве регионов ожидается жаркая погода.
Погода в Украине
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Винница+20°... +17°
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Днепр+33°... +22°
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Донецк+35°... +23°
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Житомир+23°... +17°
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Запорожье+33°... +22°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+25°... +19°
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Луганск+37°... +23°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+28°... +19°
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Одесса+28°... +18°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+28°... +18°
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Тернополь+22°... +16°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +19°
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Хмельницкий+23°... +15°
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Черкассы+26°... +18°
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Чернигов+27°... +18°
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Черновцы+23°... +15°