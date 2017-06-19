Завтра в Украине без осадков, днем местами до +30° (видеопрогоноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 20 июня в Украине без осадков, днем на юге до +30°.

В Украине завтра ожидается жаркая погода / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +30°.

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На западе Украины во вторник облачно с прояснениями. Днем до +28°.

В северных областях без осадков, температура - до +28°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +29°.

Согласно народному прогнозу, 20 июня - день Святого Федота. Дождь на Федота — будет плохой урожай ржи. Гром 20 июня — на долгую непогоду.

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