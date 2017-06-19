Завтра в Украине без осадков, днем местами до +30° (видеопрогоноз)

16:30, 19 июня 2017
863
0

Согласно данным Погода УНИАН, 20 июня в Украине без осадков, днем на юге до +30°.

В Украине завтра ожидается жаркая погода / УНИАН
В Украине завтра ожидается жаркая погода / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +30°.

Погода на неделю: в Украине будет жарко и практически без осадков (карта)

На западе Украины во вторник облачно с прояснениями. Днем до +28°.

В северных областях без осадков, температура - до +28°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +29°.

Согласно народному прогнозу, 20 июня - день Святого Федота. Дождь на Федота — будет плохой урожай ржи. Гром 20 июня — на долгую непогоду.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
"Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж) "Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж)
На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет
Часть Канады засыпало снегом (фото, видео) Часть Канады засыпало снегом (фото, видео)
Синоптики предупредили о сильных дождях, граде и грозах в Украине Синоптики предупредили о сильных дождях, граде и грозах в Украине
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Жертвами наводнений и оползней в Мьянме стали 11 человек Жертвами наводнений и оползней в Мьянме стали 11 человек
Сильные ливни, грозы и град: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине Сильные ливни, грозы и град: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
81 %
755 мм
6.4 м/с
80 %
Лента новостей