В результате схода оползня в Китае шесть человек пропали без вести

19 июня в населенном пункте Чжайтан к западу от китайской столицы в результате схода оползня без вести пропали шесть человек.

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В ряде населенных пунктов сильный дождь привел к обвалам и оползням, передает "РИА Новости" со ссылкой на телеканал CGTN.

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Отмечается, что изначально пропавшими без вести числились 11 человек, однако пятерых удалось быстро обнаружить. Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, в индийском штате Мегхалая из-за сильных дождей сошли два оползня, в результате которых погибли не менее шести человек.