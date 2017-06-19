В результате схода оползня в Китае шесть человек пропали без вести

15:44, 19 июня 2017
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19 июня в населенном пункте Чжайтан к западу от китайской столицы в результате схода оползня без вести пропали шесть человек.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В ряде населенных пунктов сильный дождь привел к обвалам и оползням, передает "РИА Новости" со ссылкой на телеканал CGTN.

В Чили из-за дождей и снежных бурь около 3 тысяч человек остались без крыши над головой

Отмечается, что изначально пропавшими без вести числились 11 человек, однако пятерых удалось быстро обнаружить. Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, в индийском штате Мегхалая из-за сильных дождей сошли два оползня, в результате которых погибли не менее шести человек. 

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