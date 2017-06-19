В Чили из-за дождей и снежных бурь около 3 тысяч человек остались без крыши над головой

14:34, 19 июня 2017
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В центре и на юге Чили из-за проливных дождей и снежных бурь погибли четыре человек, около 3 тысяч остались без крова.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

На юге страны более 34 тысяч потребителей остались без электроэнергии, передает Reuters со ссылкой на местные власти.

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Непогода накрыла Чили вечером 15 июня, чиновники продолжают следить за ситуацией.

Отмечается, что медные рудники, расположенные в основном в северных регионах, не подверглись удару стихии. Чили является самым крупным в мире производителем меди.

Напомним, в индийском штате Мегхалая из-за сильных дождей сошли два оползня, в результате которых погибли не менее шести человек. 

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