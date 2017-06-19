В результате схода оползней в Индии погибли шесть человек

В индийском штате Мегхалая из-за сильных дождей сошли два оползня, в результате которых погибли не менее шести человек.

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Один из оползней сошел примерно в 20 км к северу от города Шиллонг - административного центра провинции, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

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Под завалами оказались дома местной промышленной компании, что унесло жизни пятерых человек. Также при сходе оползня в другом регионе этого штата погибла девочка.

Напомним, в результате проливных дождей, которые привели к оползням, в Бангладеш погиб 61 человек, десятки пропали без вести.