В результате схода оползней в Индии погибли шесть человек

13:00, 19 июня 2017
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В индийском штате Мегхалая из-за сильных дождей сошли два оползня, в результате которых погибли не менее шести человек. 

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Один из оползней сошел примерно в 20 км к северу от города Шиллонг - административного центра провинции, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

В результате схода оползня в Индонезии погибли семь человек

Под завалами оказались дома местной промышленной компании, что унесло жизни пятерых человек. Также при сходе оползня в другом регионе этого штата погибла девочка.

Напомним, в результате проливных дождей, которые привели к оползням, в Бангладеш погиб 61 человек, десятки пропали без вести.

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