Погода на неделю: в Украине будет жарко и практически без осадков (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине практически без осадков, в большинстве регионов ожидается жаркая погода.

На этой неделе в Украине будет жарко / mosaicon.hu

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на севере и юге - до +28°. В остальных регионах синоптики обещают до +27°.

Прогноз на 19 июня / УНИАН

Во вторник, 20 июня, по стране ожидается солнечная погода. Днем на юге до +30°, в остальных регионах +26°...+29°.

Прогноз на 20 июня / УНИАН

В среду, 21 июня, местами пройдут дожди с грозами. Днем на юге ожидается до +21°.

Прогноз на 21 июня / УНИАН

В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране +12°...+16°, днем на юге до +28°.

Прогноз на 22 июня / УНИАН

В пятницу на юге ожидаются дожди с грозами. В Одесской области днем до +30°, в остальных регионах +22°...+28°.

Прогноз на 23 июня / УНИАН

17 и 18 июня в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет в Сумской области - до +13°, на остальной территории +14°…+18°. Днем температура по стране +22°...+30°. В воскресенье ночью на западе до +13°, днем в Украине +25°...+30°.

Прогноз на 24 июня / УНИАН

Прогноз на 25 июня / УНИАН

Народный прогноз

19 июня — День Иллариона. Дует северный ветер - летом будет много осадков. 20 июня - день Святого Федота. Дождь на Федота — будет плохой урожай ржи. Гром 20 июня — на долгую непогоду.

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21 июня - день Федора Летнего и Стратилата. Гром поутру - не к добру.

22 июня — Кирилла. Зацвела липа — на теплое солнечное лето. Щедрым будет медосбор. 23 июня — день Тимофея. Если на Тимофея засуха, то в этот день добра не жди.

24 июня — Варфоломея и Варвары. С этого времени начинает становиться короче день. 25 июня — Онуфрия, Оноприя. На Оноприя обильные росы — к доброму урожаю.

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