Погода на неделю: в Украине будет жарко и практически без осадков (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине практически без осадков, в большинстве регионов ожидается жаркая погода.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на севере и юге - до +28°. В остальных регионах синоптики обещают до +27°.
Во вторник, 20 июня, по стране ожидается солнечная погода. Днем на юге до +30°, в остальных регионах +26°...+29°.
В среду, 21 июня, местами пройдут дожди с грозами. Днем на юге ожидается до +21°.
В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране +12°...+16°, днем на юге до +28°.
В пятницу на юге ожидаются дожди с грозами. В Одесской области днем до +30°, в остальных регионах +22°...+28°.
17 и 18 июня в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет в Сумской области - до +13°, на остальной территории +14°…+18°. Днем температура по стране +22°...+30°. В воскресенье ночью на западе до +13°, днем в Украине +25°...+30°.
Народный прогноз
19 июня — День Иллариона. Дует северный ветер - летом будет много осадков. 20 июня - день Святого Федота. Дождь на Федота — будет плохой урожай ржи. Гром 20 июня — на долгую непогоду.
В Киеве сегодня без осадков, днем до +25°
21 июня - день Федора Летнего и Стратилата. Гром поутру - не к добру.
22 июня — Кирилла. Зацвела липа — на теплое солнечное лето. Щедрым будет медосбор. 23 июня — день Тимофея. Если на Тимофея засуха, то в этот день добра не жди.
24 июня — Варфоломея и Варвары. С этого времени начинает становиться короче день. 25 июня — Онуфрия, Оноприя. На Оноприя обильные росы — к доброму урожаю.
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Погода в Украине
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Винница+20°... +17°
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Днепр+33°... +22°
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Донецк+35°... +23°
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Житомир+23°... +17°
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Запорожье+33°... +22°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+25°... +19°
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Луганск+37°... +23°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+28°... +19°
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Одесса+28°... +18°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+28°... +18°
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Тернополь+22°... +16°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +19°
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Хмельницкий+23°... +15°
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Черкассы+26°... +18°
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Чернигов+27°... +18°
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Черновцы+23°... +15°