Спасатели предупреждают о пожарной опасности в отдельных областях Украины

В течение 19-20 июня в отдельных областях Украины ожидается пожарная опасность 5 класса.

В отдельных регионах ожидается чрезвычайная пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"19-20 июня в центральных, Киевской, Черниговской, Николаевской и Херсонской областях местами высокая (4 класса) и чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, 19 июня в Украине без осадков, во многих регионах немного потеплеет.