В Греции произошло землетрясение

09:51, 19 июня 2017
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В понедельник, 19 июня, в Греции произошло землетрясение магнитудой 4,5.

В Греции произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Греции произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

На Филиппинах произошло землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 17 км на север от города Киллини. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения возле греческого восточного острова Лесбос один человек погиб, 11 получили травмы.

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