В Киеве сегодня без осадков, днем до +25°

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 19 июня, в столице без осадков, днем до +25°.

В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +23°. Ветер северный и северо-западный, до 4.5 м/с.

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Солнце в столице взошло в 04:45, а зайдет в 21:12.

Как сообщал УНИАН, 19 июня в Украине без осадков, во многих регионах немного потеплеет.

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