В Украине сегодня будет тепло и без осадков (карта)

08:03, 19 июня 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 19 июня в Украине без осадков, во многих регионах немного потеплеет.

В Украине сегодня без осадков / galleryua.com, viktort
В Украине сегодня без осадков / galleryua.com, viktort

На востоке без осадков, температура днем до +25°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +28°.

На западе Украины в понедельник без осадков, днем теплее всего будет в Волынской области - до +28°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура до +26°. В центре Украины переменная облачность. Температура днем до +25°.

Прогноз на 19 июля / УНИАН
Прогноз на 19 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 19 июня — День Иллариона. Дует северный ветер - летом будет много осадков.

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