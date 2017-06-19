В Гренландии цунами смыло в море дома, есть пропавшие без вести

В населенном пункте проживал 101 житель, 78 из которых эвакуировали.

Двое человек получили тяжелые ранения / фото facebook.com/Angie889

Минимум четверо человек считаются пропавшими без вести после цунамиі которое вызвал сильное землетрясение в Гренландии. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Ekstra Bladet.

"Землетрясение магнитудой 4 балла произошло вечером в субботу неподалеку от поселения Nuugaatsiaq на юго-западе Гренландии. Землетрясение вызвало высокие волны, которые накрыли поселение и привели к его подтоплению... В результате цунами в море смыло 11 домов", - говорится в сообщении.

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В населенном пункте проживал 101 житель, 78 из которых эвакуировали. Двое человек получили тяжелые ранения, у семи человек - ранения меньшей степени сложности.