На юге Китая от наводнения пострадали более 220 тысяч человек (видео)
Два человека погибли, разрушены более 300 жилых помещений.
В южной части Китая из-за наводнения пострадали более 220 тысяч человек, двое людей погибли. Об этом сообщает Синьхуа.
"Согласно статистике департамента гражданской администрации Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/, вследствие продолжавшихся с 13 июня сильных ливней в 29 уездах /районах/, административно подчиненных 8 городам данного автономного района, произошли наводнения. Бедствие терпят свыше 220 тыс человек, 2 человека погибли", - сказано в сообщении.
Вместе с тем водная стихия затронула сельхозугодья площадью 14,35 тыс га, обрушились 342 жилых помещений в 128 дворах.
Ранее сообщалось, что число жертв оползней в Бангладеш превысило 120 человек.
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