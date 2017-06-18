На юге Китая от наводнения пострадали более 220 тысяч человек (видео)

03:27, 18 июня 2017
2138
0

Два человека погибли, разрушены более 300 жилых помещений.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В южной части Китая из-за наводнения пострадали более 220 тысяч человек, двое людей погибли. Об этом сообщает Синьхуа.

"Согласно статистике департамента гражданской администрации Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/, вследствие продолжавшихся с 13 июня сильных ливней в 29 уездах /районах/, административно подчиненных 8 городам данного автономного района, произошли наводнения. Бедствие терпят свыше 220 тыс человек, 2 человека погибли", - сказано в сообщении.

Вместе с тем водная стихия затронула сельхозугодья площадью 14,35 тыс га, обрушились 342 жилых помещений в 128 дворах.

Ранее сообщалось, что число жертв оползней в Бангладеш превысило 120 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
"Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж) "Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж)
На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет
Синоптики предупредили о сильных дождях, граде и грозах в Украине Синоптики предупредили о сильных дождях, граде и грозах в Украине
В Украине сегодня местами дожди, на востоке до +36° В Украине сегодня местами дожди, на востоке до +36°
Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке жара до +38° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке жара до +38° (видеопрогноз)
Жертвами наводнений и оползней в Мьянме стали 11 человек Жертвами наводнений и оползней в Мьянме стали 11 человек
Сильные ливни, грозы и град: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине Сильные ливни, грозы и град: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
81 %
755 мм
6.4 м/с
80 %
Лента новостей