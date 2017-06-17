В Киеве в течение ближайших двух часов с сохранением до конца суток ожидается гроза

16:48, 17 июня 2017
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Как прогнозируют синоптики, сегодня в столице облачно с прояснениями.

Днем прогнозируют умеренные дожди / фото УНИАН
Днем прогнозируют умеренные дожди / фото УНИАН

В Киеве в течение ближайших двух часов с сохранением до конца суток ожидается гроза.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Синоптики предупреждают о грозах, порывах ветра и дождях в отдельных областях Украины 17 июня

Как прогнозируют синоптики, сегодня в столице облачно с прояснениями, днем умеренные дожди, ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, температура 20-22° тепла.

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