Как прогнозируют синоптики, сегодня в столице облачно с прояснениями.

Днем прогнозируют умеренные дожди / фото УНИАН

В Киеве в течение ближайших двух часов с сохранением до конца суток ожидается гроза.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Как прогнозируют синоптики, сегодня в столице облачно с прояснениями, днем умеренные дожди, ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, температура 20-22° тепла.