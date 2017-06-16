На реках западной Украины 17-18 июня ожидаются подъемы уровней воды

16:14, 16 июня 2017
646
0

В течение 17-18 июня на реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды.

В Украине ожидаются подъемы уровней воды / Wikipedia
В Украине ожидаются подъемы уровней воды / Wikipedia

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с грозовыми дождями (карта)

Так, 17-18 июня ожидается повышение уровней воды без негативных последствий:

- на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута, Сирета - на 0,3-1,5 м;

- реках бассейна Припяти, реках Закарпатья - 0,2-1,0 м (на малых водотоках возможен подъем уровней воды на 0,2-0,7 м).

В карпатском регионе при сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Напомним, завтра, 17 июня, в отдельных областях Украины ожидаются грозы, порывы ветра и дожди.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
"Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж) "Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж)
В Украине объявлено штормовое предупреждение В Украине объявлено штормовое предупреждение
Часть Канады засыпало снегом (фото, видео) Часть Канады засыпало снегом (фото, видео)
Синоптики предупредили о сильных дождях, граде и грозах в Украине Синоптики предупредили о сильных дождях, граде и грозах в Украине
В Украине сегодня местами дожди, на востоке до +36° В Украине сегодня местами дожди, на востоке до +36°
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины
Жертвами наводнений и оползней в Мьянме стали 11 человек Жертвами наводнений и оползней в Мьянме стали 11 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
81 %
755 мм
6.4 м/с
80 %
Лента новостей