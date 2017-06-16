На реках западной Украины 17-18 июня ожидаются подъемы уровней воды
В течение 17-18 июня на реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
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Так, 17-18 июня ожидается повышение уровней воды без негативных последствий:
- на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута, Сирета - на 0,3-1,5 м;
- реках бассейна Припяти, реках Закарпатья - 0,2-1,0 м (на малых водотоках возможен подъем уровней воды на 0,2-0,7 м).
В карпатском регионе при сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока.
Напомним, завтра, 17 июня, в отдельных областях Украины ожидаются грозы, порывы ветра и дожди.
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