На реках западной Украины 17-18 июня ожидаются подъемы уровней воды

В течение 17-18 июня на реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды.

В Украине ожидаются подъемы уровней воды / Wikipedia

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, 17-18 июня ожидается повышение уровней воды без негативных последствий:

- на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута, Сирета - на 0,3-1,5 м;

- реках бассейна Припяти, реках Закарпатья - 0,2-1,0 м (на малых водотоках возможен подъем уровней воды на 0,2-0,7 м).

В карпатском регионе при сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Напомним, завтра, 17 июня, в отдельных областях Украины ожидаются грозы, порывы ветра и дожди.