Спасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Киеве и области

15:07, 16 июня 2017
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В пятницу, 16 июня, в Киеве и Киевской области ожидается пожарная опасность 5 класса.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Киеве сегодня без осадков, днем до +22° (карта)

Так чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Киеве и в восточных и центральных районах Киевской области.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, в эти выходные в Украине пройдут дожди, в воскресенье на западе до +25°.

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