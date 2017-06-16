Синоптики предупреждают о грозах, порывах ветра и дождях в отдельных областях Украины 17 июня

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о грозах, порывах ветра и дождях в отдельных областях Украины в субботу, 17 июня.

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Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Так, 17 июня в Украине грозы, в Ривненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой областях отдельные порывы ветра 15-20 м/с, ночью в Житомирской, Ривненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, днем в Винницкой и Одесской областях местами сильный дождь.

Ранее сообщалось, что сегодня, 16 июня, во Львовской области ожидаются грозы и сильный ветер.