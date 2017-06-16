На юге Китая из-за сильных дождей пострадали более 50 тысяч человек

13:01, 16 июня 2017
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Более 50 тысяч человек пострадали, один человек погиб из-за сильных дождей в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Здесь с 13 июня в 15 уездах и районах 6 городов автономного района, включая города Наньнин, Гуйлинь и Хэчи, происходят наводнения, передает Xinhua.

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По состоянию на вечер 15 июня от стихии пострадали 56,8 тыс человек, 678 были экстренно эвакуированы в безопасные места, один человек погиб.

Также от ливней и наводнений пострадали 3,89 тыс га сельхозугодий, из них в зоне бедствия оказались 2,93 тыс га, а на 0,39 тыс га урожай был полностью уничтожен. Кроме того, в результате разгула стихии обрушились 242 строения 76 дворов, серьезный ущерб нанесен 224 строениям.

Напомним, не менее семи человек погибли, шесть пропали без вести в результате наводнений на северо-востоке Бразилии.

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