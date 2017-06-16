Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с грозовыми дождями (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине пройдут дожди, в воскресенье на западе до +25°.
В столице в субботу ливень, температура воздуха ночью +14°, днем +22°. В воскресенье также ожидаются осадки, +13°...+24°.
В Украине сегодня без осадков, во многих регионах потеплеет (карта)
Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +18°. В воскресенье солнечно, +10°...+23°.
В Луцке в субботу ночью +12°, днем +18°, без осадков. В воскресенье ночью +11°, днем +25°, ясно и без осадков.
В Виннице в субботу пройдет дождь с грозой, температура воздуха +12°...+20°. В воскресенье до +22°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +13°, днем +23°. В воскресенье +14°...+22°.
В Харькове в субботу ливень, температура ночью +14°, днем +22°. В воскресенье +12°...+22°, без осадков.
В Днепре в субботу пасмурно. Температура ночью +15°, днем +25°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +13°...+23°.
В Симферополе завтра переменная облачность, +11°...+24°. В воскресенье +13°...+22°, без осадков.
Жителям Мариуполя обещают на субботу небольшую облачность, температура ночью +14°, днем +25°. В воскресенье без осадков, температура до +27°.
В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +13°, днем +22°. В воскресенье температура до +23°, без осадков.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +23°. В воскресенье +12°...+24°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +14°. В воскресенье ливень, ночью +3°, днем +15°.
В Моршине на Львовщине в субботу ожидаются осадки, ночью +10°, днем +19°. В воскресенье дождь с грозой, ночью +8°, днем до +23°.
В Трускавце в субботу ливень, температура до +17°. В воскресенье температура днем +22°, гроза.
В Сваляве завтра пройдет дождь, +19°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +7° …+22°.
В Затоке в субботу дождь, температура ночью +15°, днем до +22°. В воскресенье также ожидаются осадки, до +21°.
В Бердянске на выходных ожидается солнечная погода, в субботу температура +14° …+24°, в воскресенье до +25°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+20°... +17°
-
Днепр+33°... +22°
-
Донецк+35°... +23°
-
Житомир+23°... +17°
-
Запорожье+33°... +22°
-
Ивано-Франковск+22°... +15°
-
Киев+26°... +18°
-
Кировоград+25°... +19°
-
Луганск+37°... +23°
-
Луцк+25°... +16°
-
Львов+23°... +16°
-
Николаев+28°... +19°
-
Одесса+28°... +18°
-
Полтава+30°... +20°
-
Ровно+26°... +15°
-
Симферополь+30°... +18°
-
Сумы+28°... +18°
-
Тернополь+22°... +16°
-
Харьков+30°... +21°
-
Херсон+29°... +19°
-
Хмельницкий+23°... +15°
-
Черкассы+26°... +18°
-
Чернигов+27°... +18°
-
Черновцы+23°... +15°