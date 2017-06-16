На Львовщине объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 16 июня, во Львовской области ожидаются грозы и сильный ветер.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Львовский центр по гидрометеорологии Украины.

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"На территории области во второй половине дня 16 июня местами грозы, град, порывы юго-западного ветра и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в отдельных регионах Украины до 18 июня будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность.