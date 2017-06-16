В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность - ГСЧС

В отдельных регионах Украины до 18 июня будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность.

В Украине сохраняется пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Так, 16 июня в Волынской, Ривненской, Киевской, центральных и южных областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

В течение 17-18 июня в Херсонской и Днепропетровской областях местами ожидается пожарная опасность 5 класса.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, 16 июня в Украине без осадков, во многих регионах немного потеплеет.