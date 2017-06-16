На Филиппинах произошло землетрясение

09:31, 16 июня 2017
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В пятницу, 16 июня, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 4,9.

На Филиппинах произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
На Филиппинах произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В результате землетрясения в Гватемале погибли пять человек

Эпицентр подземных толчков располагался в 25 км на северо-восток от населенного пункта Барселона. Очаг землетрясения залегал на глубине 62,1 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения возле греческого восточного острова Лесбос один человек погиб, 11 получили травмы.

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