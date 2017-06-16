В Киеве сегодня без осадков, днем до +22° (карта)

08:30, 16 июня 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 16 июня, в столице без осадков, днем до +22°.

В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +20°. Ветер западный и северо-западный, до 4.4 м/с.

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Солнце в столице взошло в 04:45, а зайдет в 21:11. 

Как сообщал УНИАН, 16 июня в Украине без осадков, во многих регионах немного потеплеет.

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