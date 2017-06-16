В Украине сегодня без осадков, во многих регионах потеплеет (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 16 июня в Украине без осадков, во многих регионах немного потеплеет.

В Украине сегодня без осадков / 7-themes.com

На востоке без осадков, температура днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +27°.

На западе Украины в пятницу без осадков, днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +26°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура до +22°. В центре Украины переменная облачность. Температура днем до +23°.

Прогноз на 16 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 16 июня — Луки. Присматривались, откуда дует ветер: с юга — яровым хороший рост, с северо-запада — к ненастью, мокрому лету, с востока — на болезни. Дождь весь день — будет много грибов.

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