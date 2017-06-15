В Киеве завтра без осадков, днем до +22°

17:00, 15 июня 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 16 июня в столице без осадков, днем до +22°.

В Киеве завтра без осадков / kiev-live.com
В Киеве завтра без осадков / kiev-live.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 4.1 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 04:45, а зайдет в 21:11. 

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 16 июня, в Украине без осадков, днем на юге до +27°.

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