В Украине завтра без осадков, на юге потеплеет до +27° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 16 июня, в Украине без осадков, днем на юге до +27°.

Завтра в Украине без осадков / galleryua.com, viktort

На востоке практически без осадков, температура днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +27°.

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На западе Украины в пятницу облачно с прояснениями. Днем теплее всего будет в Черновицкой области – до +26°.

В северных областях без осадков, температура - до +22°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +23°.

Согласно народному прогнозу, 16 июня — Луки. Присматривались, откуда дует ветер: с юга — яровым хороший рост, с северо-запада — к ненастью, мокрому лету, с востока — на болезни. Дождь весь день — будет много грибов.

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