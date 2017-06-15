Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине

15:42, 15 июня 2017
642
0

До 18 июня в отдельных регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Киеве сегодня днем до +19°, без осадков

В частности, 15-16 июня в Волынской, Ривненской, Киевской, центральных и южных областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. 17-18 июня в Херсонской и Днепропетровской областях местами будет преобладать пожарная опасность 5 класса.

В ГСЧС призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, в четверг, 15 июня, в Украине практически без осадков, во многих регионах будет прохладно.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине объявлено штормовое предупреждение В Украине объявлено штормовое предупреждение
На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет
Часть Канады засыпало снегом (фото, видео) Часть Канады засыпало снегом (фото, видео)
В Киеве сегодня солнечно, температура до +26° В Киеве сегодня солнечно, температура до +26°
В Украине сегодня местами дожди, на востоке до +36° В Украине сегодня местами дожди, на востоке до +36°
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке жара до +38° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке жара до +38° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
81 %
755 мм
6.4 м/с
80 %
Лента новостей