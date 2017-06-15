Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине

До 18 июня в отдельных регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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В частности, 15-16 июня в Волынской, Ривненской, Киевской, центральных и южных областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. 17-18 июня в Херсонской и Днепропетровской областях местами будет преобладать пожарная опасность 5 класса.

В ГСЧС призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, в четверг, 15 июня, в Украине практически без осадков, во многих регионах будет прохладно.