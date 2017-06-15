На Филиппинах произошло землетрясение

14:35, 15 июня 2017
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В четверг, 15 июня, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,1.

На Филиппинах произошло землетрясение / awcphilippines.net
На Филиппинах произошло землетрясение / awcphilippines.net

Об этом сообщает Геологическая служба США.

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,9

Эпицентр подземных толчков располагался в 87 км на юго-восток от населенного пункта Уюган (Uyugan). Очаг землетрясения залегал на глубине 179,9 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, жертвами мощного землетрясения в Гватемале стали пять человек – погибли четыре женщины и один мужчина.

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