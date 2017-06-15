Град уничтожил урожай на юго-западе Армении

Сильный град прошел в ряде сел Армавирской области Армении.

На юго-западе Армении прошел сильный град / sumypost.com

В селах Амберд и Мргастан, плодоовощные культуры пострадали на 100%, а деревья - на 80%, передает news.am со ссылкой на местных чиновников.

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По словам главы сельской администрации Амберда Манвела Бабаяна, противоградовые установки ничем не помогли.

"При ветре их эффективность сводится к нулю, в этом случае они ничем не помогают", - сказал он.

В свою очередь, глава сельской администрации Мргастана Рафик Хачатрян подчеркнул, что сейчас сельчане пишут заявления, представляют размер ущерба, нанесенного их хозяйствам.

"Лук, фасоль, абрикос, пшеница, овощи, деревья - нет ничего, урожай потерян, если что и осталось, то примерно 2%", - заявил Хачатрян.

Напомним, сильный дождь с градом нанес ущерб Кахетинскому региону Грузии.